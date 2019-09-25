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مصدران: #أرامكو_السعودية تطلب قرض تمويل لمشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قال مصدران مطلعان إن أرامكو طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع.

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