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صحيفة الخليج الالكترونية
رد حساب المواطن على استفسار ورده من مستفيدة، بشأن دعم المرأة المطلقة، إذ تساءلت: “أنا مطلقة ولدي طفل وحامل وطليقي يستلم حساب المواطن كيف أسجل فيه وأضيف أطفالي رغم أنه ينفق عليهم؟”.
وجاء رد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، كالتالي: “في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى “مطلقة ” ستصبح حالة أهليتك لدى رب الأسرة “غير مؤهل” ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حسابه”.
وأضاف حساب المواطن: “بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين إن وجدوا وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)”.
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كانت هذه تفاصيل خبر امرأة تشكو لـ«#حساب_المواطن» استلام طليقها للدعم.. والبرنامج يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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