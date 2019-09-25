بالصور… #صحيفة_الخليج في سجن مباحث #ابها

الخليج - سلمى القحطاني

إحتفل مساء أمس الثلاثاء الموافق 1441/1/25 نزلاء إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بأبها باليوم الوطني السعودي 89 حيث حضر الإحتفال نخبة من المسؤلين والمفكرين والإعلاميين.

وقبل بدأ الحفل كان للوفد الإعلامي النسائي زيارة خاصة للسجن حيث تم إستقبال الإعلاميات في صالة الضيافة ومن ثم أستقلوا سيارات كبار الزوار إلى مقر السجن وهناك تم التعرف على الأقسام المتنوعة إبتداء من غرفة العمليات المركزية والتي يتم من خلالها المراقبة على مدار 24 ساعة

ثم توجه وفد الإعلاميات إلى مستشفى الأمن المركزي داخل السجن والذي يقوم على العمل فيه إستشاريون سعوديون في جميع التخصصات الطبية وتم الإطلاع على قسم العمليات الجراحية وقسم العناية المركزية وقسم العيادات والتنويم والطوارئ وقسم الصحة النفسية.

ثم توجه الوفد بعد ذلك إلى أجحنة إدارة الوقت والذي يضم عدة أقسام منها المكتبة العامة وقد احتوت على كم كبير من الكتب الأدبية المتنوعة

وكوفي بريك وقاعة تدريب وأستديو تسجيل صوتي متكامل ومركز إعلامي وورش حرفية وصالة رياضية ومسبح اولومبي ومشتل زراعي مع توفير بوفيه مفتوح وتوفير الخدمة الذاتية والترفيهية للنزيل

بعد ذلك توجهت الإعلاميات لسكن النزلاء حيث تم تأثيث غرفة النزيل بكامل المستلزمات الخدمية والترفيهية بشاشة تلفزيون تحتوي على أكثر من 24 قناة متنوعة

بعد ذلك توجه وفد الإعلاميات إلى القسم النسائي حيث كان في إستقبالهن موظفات السجن وبعد الضيافة ومشاهدة العرض المرئي لإنجازات النزيلات تجول الوفد داخل الأقسام والتي احتوت على ورش تدريبية ومطبخ متكامل مفتوح على مدار اليوم وحديقة إحتوت على ركن خاص بألعاب أطفال النزيلات وركن للأجهزة الرياضية وجلسات للراحة والإسترخاء

والجدير بالذكر هو إهتمام إدارة السجن بالنزلاء من حيث توفير قسم التعليم بكافة مراحله من الإبتدائي ( محو الأمية) حتى المتوسط فالثانوي والدبلوم وهناك أيضآ تعاون مع أربع شراكات تعليمية لمنح النزيل الحق الكامل في إتمام تعليمة العالي

وفي السجن أهم الفروع وهو فرع الأمير محمد بن نايف للمناصحة والذي يؤدي دورة الفعال في تعديل مفاهيم النزلاء بكوادر متخصصة من دكاترة شرعيين ونفسيين وعقيده كما أن إدارة السجن تقوم على عمل ترتيبات منتظمة لإستضافة أهالي النزلاء

وبعد إنتهاء الجولة توجه وفد الإعلاميات إلى مقر الحفل حيث بدأ بأيات بينات من الذكر الحكيم تلاها كلمة لمدير السجن ثم كلمة لنزلاء السجن وقصيدتين شعريتين ثم تلى ذلك عرض لأوبريت موطن الأمجاد من أداء النزلاء وأختتمت السهرة بعزف موسيقى وأداء غنائي وطني قام به نزلاء السجن وقبل إغلاق ستائر الحفل أعلن خبر موافقة إدارة السجن على زواج أحد النزلاء مع تكفل الإدارة بجميع تكاليف و مستلزمات الزواج.

توجه الحضور بعد ذلك لتناول وجبة العشاء وسط فرحة إعجاز وإنجاز لهذا الوطن المعطاء..

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