شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستصل الأعاصير المدارية إلى مدينة الرياض؟.. «المسند» يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند: إن المسافة الفارقة بين الرياض والربع الخالي هي أبرز أسباب عدم وصول الأعاصير إلى العاصمة الرياض.

وتساءل المسند عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “لماذا لا تصل الأعاصير المدارية إلى مدينة الرياض؟ وأجاب بقوله: بينهما نحو 1000 كم، وبين الأعاصير والرياض الربع الخالي (مقبرة الأعاصير) وهو أكبر صحراء متصلة في العالم، ومن أشدها جفافاً”، مشيراً إلى أنه حتى يصل الإعصار إلى الرياض تتطلب المعادلة عوامل جوية استثنائية.

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