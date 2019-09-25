كوريا الجنوبية تؤكد رابع إصابة بحمى الخنازير

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

خنازير

كتب متابعات_الخليج 365

أكدت كوريا الجنوبية الثلاثاء رابع إصابة بحمى الخنازير في إحدى مزارعها وطلبت التعاون مع عاصمة جارتها الشمالية بيونج يانج في التصدي للفيروس.



وتم تسجيل حالة الإصابة الأخيرة في مزرعة في باجو القريبة من الحدود بين الكوريتين، وحيث تم تسجيل الحالة الأولى، وفق وزارة الزراعة الكورية الجنوبية.

وتخلصت كوريا الجنوبية من نحو 15 ألف رأس خنزير منذ تسجيل الحالة الأولى في 17 أيلول/سبتمبر، كما أعلنت الأسبوع الماضي إنها طلبت من نظيرتها الشمالية التعاون في الجهود للتصدي للمرض، لكن لم تتلق ردا من بيونغ يانغ بعد.

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وعلى الرغم من أنه ليس خطيراً على الإنسان، فإن المرض الفيروسي الشديد العدوى يسبب نفوق الخنازير ويؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

ولم تعلن السلطات في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، ما إذا كان الفيروس تفشى من كوريا الشمالية.

وكانت بيونج يانج أبلغت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أواخر مايو الماضي إن عشرات الخنازير نفقت بسبب الفيروس في مزرعة قرب الحدود الصينية.

وفي يونيو قالت سول إن الفيروس من المرجح جدا أن يكون قد دخل أراضيها من الشمال، وأمرت بإقامة أسيجة في مزارع على الحدود لمنع التماس بين حيوانات المزرعة والحيوانات البرية.