"أفريكوم" تعلن مقتل 11 من "داعش" في غارة جوية على مرزق جنوبي ليبيا

وشددت أفريكوم، في بيان، على أن هذه الضربات، لم تسفر عن مقتل أو إصابة أية مدنيين، مشيرة إلى أنها تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق المدعومة دوليا.

بدوره، أكد مدير العمليات في القيادة الأمريكية الأفريقية، اللواء ويليام جايلر، أن الهدف من هذه الغارة الجوية، هو القضاء على إرهابي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي، لافتا إلى أنهم يواصلون دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

وكانت أفريكوم، أعلنت شن غارة جوية بالتنسيق مع حكومة الوفاق، استهدفت إرهابيي "داعش" في محيط بلدة مرزق جنوب ليبيا، في التاسع عشر من سبتمبر الجاري.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن قواته الجوية لم تشارك في شن أي غارات على منطقة مرزق خلال الساعات الماضية. وشدد المسماري في إفادة بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، على أنه "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن شن مقاتلاتنا غارات جوية على مواقع معادية في المنطقة المذكورة أو في محيطها".