دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

منذ سنوات والتطبيقات المختلفة تدعم الوضع الليلي أو المظلم أو الداكن، لكن مؤخراً أصبحت هذه الميزة مدعومة من أنظمة التشغيل أندرويد و iOS، ومازالت فيس بوك أبرز الغائبين عن هذا الدعم، إلا أنها بدأت بالتحرك فعلاً من بوابة انستجرام،

بدأت انستجرام باختبار تصميم جديد لتطبيقها يقدم ميزة الوضع الليلي، وهذا الثيم الداكن سيظهر ليس فقط في إصدارات iOS 13 و أندرويد 10 التي تدعمه، بل حتى في إصدارات أقدم.

إن كان نظام التشغيل لديك يدعم الوضع الليلي، فإن النسخة ذات الرقم 114.0.0.24 من انستجرام ستدعم مباشرة وتلقائياً هذا الوضع وتظهر باللون الأسود بدلاً من الأبيض.

Advertisements

وتدعم انستجرام الوضعية الليلية في هواتف سامسونج ذات شاشات سوبر أموليد والعاملة بنسخة أندرويد باي.

لم تكشف انستجرام عن موعد وصول الوضع الليلي رسمياً لكافة المستخدمين، ولا ما هي الإصدارات المدعومة من أنظمة التشغيل، لكن لنأمل أن لا يطول الأمر لأنه على ما يبدو استخدام اللون الأسود بدلاً من الأبيض يظهر جمالية الصور بشكل أكبر لاسيما في شاشات أموليد.

التدوينة انستجرام تختبر الوضع الليلي على أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.