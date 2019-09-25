دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بالأمس أرسلت آبل أول تحديث فرعي لنظام التشغيل iOS 13 لكنه لم يتضمن الحل الأمني لثغرة خطيرة اكتشفتها آبل في النظام وتتعلق بلوحات المفاتيح حيث يمكنها إرسال كل ما تكتبه عبرها إلى طرف ثالث.

في حال قمت بتنصيب لوحة مفاتيح خارجية مثل سويفت كي أو غيرها على هاتف آيفون أو آيباد، فإنه يمكنها الحصول على صلاحيات الوصول الكامل وبدون علمك، وبهذه الصلاحية فإنها قادرة على معرفة كل ما تكتبه ومشاركته مع الغير لو أرادت.

عندما تتاح صلاحيات الوصول الكامل هذا يعني قدرة لوحة المفاتيح على قراءة كل ما يتم كتابتها من خلالها وكذلك إرسالها إلى أي جهة خارجية عبر الانترنت.

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هذه الثغرة خطيرة لو تم إساءة استخدامها من قبل بعض لوحات المفاتيح الخبيثة التي تم برمجتها لتحصل على الوصول الكامل بالتالي التجسس على كل ما يكتبه المستخدم وهذا يتضمن أسماء المستخدم وكلمات المرور وبيانات البطاقات الائتمانية ومحادثات الدردشة.

تعد آبل أنها تعمل على التحديث الأمني لهذه الثغرة وسترسلها قريباً للمستخدمين ضمن تحديث iOS 13.2، وحتى ذلك الوقت يمكنك تجنب الثغرة باستخدام لوحة مفاتيح آبل الرسمية.

التدوينة آبل تحذّر من ثغرة خطيرة في iOS 13 تكشف كل ما تكتبه على لوحة المفاتيح! ظهرت أولاً على عالم التقنية.