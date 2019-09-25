دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تكشف رسمياً عن هاتف Redmi 8A بقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Redmi اليوم في السوق الهندي عن أحدث إصدارتها من الهواتف منخفضة التكلفة Redmi 8A، الذي يأتي بنتوء علوي في الشاشة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وبطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Redmi 8A بشاشة 6.22 إنش تدعم جودة عرض HD بلس، وبأبعاد 19:9، كما تضم الشاشة نتوء علوي للكاميرة الأمامية وتأتي بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

ويدعم هاتف Redmi 8A معالج Snapdragon 439 ثماني الأنوية، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie، مع واجهة MIUI 10.

وفي مواصفات الكاميرة تقدم Redmi هاتف 8A بكاميرة خلفية واحدة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي في النتوء العلوي في الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً لا يحتوي الهاتف على مستشعر للبصمة.

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هاتف Redmi 8A يتميز بتصميم من البلاستيك في الجهة الخلفية بتصميم Aura wave، مع طلاء يدعم الهاتف بحماية من قطرات الماء، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، إلا أن محتوى الصندوق يأتي بشاحن بقدرة 10W، كما يتميز الهاتف بمنفذ USB C للشحن، ويدعم اثنان من شرائح SIM.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Redmi 8A باللون الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأحمر المتدرج، على أن يأتي بنموذج بذاكرة عشوائية 2جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة 32 جيجا بايت أيضاً، كما يتوفر في السوق الهندي في 29 من سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع Redmi تكشف رسمياً عن هاتف Redmi 8A بقدرة بطارية 5000 mAh ظهر على التقنية بلا حدود.