شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية وتقتحم وسط رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية واليوم الأربعاء، 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية، بينهم وزير شئون القدس، وسيدة، وخمسة أطفال.

وأفاد نادى الأسير، فى بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مقدسيين بينهم وزير شئون القدس فادى الهدمي، وهى المرة الثالثة التى يتعرض فيها للاعتقال، كما استدعت محافظ القدس عدنان غيث، بالإضافة إلى خمسة مواطنين من محافظة الخليل وثلاثة آخرين من نابلس وطفلين من قلقيلية وطفل من بيت لحم ومواطن واحد من كل من اريحا وجنين.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بحى بطن الهوا فى وسط مدينة رام الله.

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وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة عسكرية مكونة من 18 آلية اقتحمت مدينة رام الله، وتمركزت فى حى بطن الهوا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نشرت قناصة على إحدى البنايات، كما داهمت مستودعا للأدوية، وفتشت عددًا من الشقق السكنية فى الحى ذاته.

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التى أطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.