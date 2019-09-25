شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‎أفريكوم: مقتل 11 داعشيا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) اليوم الأربعاء، عن شن طائراتها غارة جديدة على مدينة مرزق يوم أمس الثلاثاء.

أكدت أفريكوم فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الغارة استهدفت عددا من مقاتلي تنظيم داعش في محيط مرزق ، مشيرة إلى أن الغارة قد أدت لمقتل 11 عنصرا من مقاتلي داعش ، مرجحةً عدم إصابة مدنيين في هذه الغارة بحسب نص البيان.

وقال اللواء الأمريكي ويليام جايلر، مدير العمليات في (افريكوم) : "هذه الغارة الجوية أجريت للقضاء على إرهابيي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي".

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وأضاف : "هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة".

وأكدت "أفريكوم" مواصلتها دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل المنظمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.