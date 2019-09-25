شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية تسلل لـ"داعش" جنوبى الموصل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تسلل لعناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الواقعة شمالى البلاد، ومقتل اثنين من عناصر التنظيم، والقبض على اثنين آخرين.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إنه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية تسلل قام بها الدواعش عبر النهر فى قرية العبد شمال حمام العليل فى الموصل، وتم نصب كمين لهم، وقُتل اثنان منهم، والقبض على اثنين آخرين، والاستيلاء على زورقهم والمواد المحمل بها".