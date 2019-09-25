شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يزور السعودية منتصف أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية فى منتصف أكتوبر المقبل. وقال بوجدانوف ـ فى تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الأربعاء "إن هذه الزيارة تعطى دفعة إضافية لتعميق وتعزيز روابط الصداقة التقليدية بين شعبينا وبلدينا، ولتنسيق الكثير من الأمور فى التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج، وأضاف إن موسكو تجرى اتصالات مكثفة مع الرياض لمعرفة تطورات التحقيق فى الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. Advertisements

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