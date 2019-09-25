شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاءات وتعيينات جديدة بحكومة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السفير عمر بشير مانيس رئيس مجلس وزراء السودان المفوض، عدة قرارات منها إعفاء الدكتور عباس الشيخ من وظيفة وكيل وزارة المعادن ، ووجه القرار لوزارتي الطاقة والتعدين والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. Advertisements كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السودانى المفوض، قرارا اليوم بإعفاء عبدالرحمن عجب أحمد إبراهيم من وظيفة وكيل وزارة الصناعة والتجارة وتعين محمد علي عبدالله محمد وكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، ووجه القرار وزارتي الصناعة والتجارة والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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