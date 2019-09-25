شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار درهم تكلفة النفق الاستراتيجي لتصريف المياه فى إكسبو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت تكلفة مشروع النفق الاستراتيجي العميق لتصريف مياه الأمطار لمدينة المطار-إكسبو 2020 دبى ، نحو 2.5 مليار درهم، ومن المقرر إنجازه في سبتمبر من العام المقبل قبل شهر من انطلاق معرض إكسبو العالمي 2020.

وتفقد المهندس داؤود الهاجري مدير عام البلدية، المشروع الذي يعتبر أحدث تطوير للبنية التحتية بالإمارة، وبأفضل التقنيات لتكون دبي واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في العالم.



وقال الهاجري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية ، إن العمل بالموقع على مدى 24 ساعة يومياً و7 أيام أسبوعياً، وسيكون له أثر كبير في تطوير البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار أو المياه الجوفية لمنطقة مدينة آل مكتوم بشكل عام ومنطقة مشروع إكسبو ومدينة المطار بشكل خاص.

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ومن جانبه، أوضح المهندس فهد العوضي ، مدير إدارة مشروعات الصرف الصحي ببلدية دبي، أن مراحل العمل شهدت وصول ماكينة الحفر النفقي العملاقة بنجاح إلى التقاطع الثامن بشارع الشيخ زايد، حيث سيتم استخراجها وتفكيكها وإعادة تجميعها لتتحرك من التقاطع السابع لتبدأ المرحلة النهائية من الدفع النفقي وحتى الوصول إلى محطة الضخ الرئيسة والتي تقع في الأرض التي تم استصلاحها في البحر مقابل موانئ دبي العالمية ومن المتوقع الوصول إليها في أوائل العام المقبل.

ولفت العوضي إلى أن المشروع بطول 10.5 كم يخدم مساحة قدرها 490 كيلومتراً بما فيها منطقة إكسبو بما يجعله الأكبر حجماً في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي ويستمر العمل في مهمتين الأولى حفر النفق والذي وصل إلى نحو 4.5 كيلومتر حتى الآن، والمهمة الثانية إنشاء محطة الضخ الأساسية في منظومة متوازية ومن خلال ثلاث مراحل أساسية نهائية وسوف يتم استخدام نحو 55 ألف قطعة إسمنتية في النفق وزن كل منها 2 طن مع تركيب حلقات معدنية ضخمة يبلغ عددها 4400 حلقة تضمن حصانة وقوة النفق العميق.