التهاب اللثة يتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

اللثة

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة، لديهم احتمال أكبر لارتفاع ضغط الدم.



وقال كبير الباحثين الدكتور فرانشيسكو دي أوتو من معهد إيستمان لطب الأسنان في المملكة المتحدة بالدراسة التي نشرت، الثلاثاء، في دورية "أبحاث القلب والأوعية الدموية": "لقد لاحظنا وجود علاقة بين الاثنين، فكلما كان التهاب اللثة أكثر حدة، زاد احتمال ارتفاع ضغط الدم".

وأضاف في تقرير نشر على موقع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب: "تشير النتائج إلى أنه ينبغي إبلاغ المرضى المصابين بأمراض اللثة بضرورة إحداث تغييرات في نمط الحياة لمنع ارتفاع ضغط الدم مثل ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي".

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ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على 30-45٪ من البالغين، وهو السبب الرئيسي للوفاة المبكرة بينما يؤثر التهاب اللثة على أكثر من 50٪ من سكان العالم.

وجمعت هذه الدراسة أفضل الأدلة المتاحة على وجود علاقة بين المرضين؛ حيث فحصت نتائج 81 دراسة من 26 دولة، وأثبتت ارتباط التهاب اللثة المعتدل والشديد بنسبة 22٪ من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في حين تم ربط التهاب اللثة الحاد بنسبة 49٪ من ارتفاع ضغط الدم.

وفيما يتعلق بالأسباب المحتملة للعلاقة بين المرضين، قالت الباحثة المشاركة بالدراسة إيفا مونوز أغيليرا من معهد إيستمان لطب الأسنان في جامعة كاليفورنيا إن "مرض التهاب اللثة والبكتيريا المرتبطة به عن طريق الفم يؤدي إلى التهاب في جميع أنحاء الجسم، ما يؤثر على وظيفة الأوعية الدموية".

وتؤكد أغيليرا ضرورة فحص الفم بانتظام؛ حيث إنه في العديد من البلدان لا يتم فحص صحة الفم بانتظام، ويظل مرض اللثة دون علاج لسنوات عديدة.