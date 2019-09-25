هواوي تستعد بقوة لجيتكس دبي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

جهاز

كتب متابعات_الخليج 365

تستعرض شركة هواوي الصينية في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي هذا العام، الدور البارز للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير النظام الإيكولوجي الشامل لشبكة الجيل الخامس في تمكين الشركات والمشاريع التجارية وتعزيز نمو أعمال مختلف القطاعات والصناعات واتصالها بالعالم خلال الحقبة الرقمية الحالية.



وتنظم هواوي مشاركتها تحت عنوان "بناء عالم ذكي متصل بالكامل" في الجناح رقم Z2-A10 في قاعة زعبيل 2، مركزة على موضوع "التقنيات الذكية المتطورة" و"الاستعداد لنشر شبكة الجيل الخامس"، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الدراسات النموذجية العالمية والابتكارات المشتركة مع عدد من الشركاء والعملاء.

وفي ظل تزايد الشركات التي تدرك قيمة الذكاء الاصطناعي، تستعرض هواوي كيفية تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من أحدث الشرائح الإلكترونية واستخدامها في منتجات جديدة مثل الشبكات الداخلية المحدودة أو شبكات مراكز البيانات، أو منشآت التخزين ومنشآت مراكز البيانات، أو السحابة، أو الدوائر التلفزيونية المغلقة.

كما تسلط الشركة الضوء على كيفية استخدام هذه المنتجات في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الطاقة، والنقل، والتقنية المالية، والمدن الذكية والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى العروض التقنية التي ستقدمها هواوي في المعرض.

وستستعرض أيضاً مجموعة من الدراسات النموذجية الواقعية من عملاء هواوي الإقليميين والعالميين والتي من شأنها تسليط الضوء على تطور مجموعة هواوي لتقنيات الذكاء الصناعي المتكاملة متعددة السناريوهات، والتي تم كشف الستار عنها لأول مرة في معرض جايتكس 2018، تتيح هذه الإمكانات توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي بتكلفة ميسورة وأداء موثوق يشمل الجميع دون استثناء.

وفقاً لتقرير هواوي السنوي "الرؤية الصناعية العالمية 2025"، من المتوقع زيادة حجم البيانات العالمية من 32٫5 زيليون بايت في 2018 إلى 180 زيليون بايت في 2025، وتضاعف طلب الشركات على حوسبة الذكاء الاصطناعي كل ثلاثة أشهر وارتفاع نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى 80% بحلول عام 2025.

ونتيجةً لذلك، تسعى المؤسسات حالياً إلى الحصول على أداء أقوى لحوسبة الذكاء الاصطناعي عبر منصات سهلة الاستخدام تدمج الذكاء الاصطناعي في السحابة أو طرف الشبكة, أو جهاز شخصي.

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كما يأتي معرض جايتكس بالتزامن مع قرب إطلاق شبكة الجيل الخامس على نطاق واسع، وسيستفيد الزوار من خبرة هواوي التي لا تضاهى في مجال شبكة الجيل الخامس؛ حيث أبرمت هواوي أكثر من خمسين عقداً تجارياً لتركيب شبكات الجيل الخامس، بينما تشحن أكثر من 200 ألف محطة رئيسية إلى جميع أنحاء العالم.

كذلك، ستستعرض هواوي رؤيتها الخاصة ببناء نظامٍ بيئي واسع النطاق لشبكة الجيل الخامس يتميز بالتنافسية والكفاءة مع تطوير خدمات جديدة ضمن شبكة الجيل الخامس.

وسيتضمن ذلك عرض أفضل الممارسات من مشاريع شبكة الجيل الخامس القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، بالإضافة إلى اطلاع الحضور على آخر التطورات بشأن الاستخدامات التجارية لشبكة الجيل الخامس عالمياً.

وسيشهد الزوار عرضاً لحلول هواوي الرائدة لتوسيع شبكة الجيل الخامس، والتي تشمل معايير ومنتجات جديدة ومحطات وإجراءات تأمين ونماذج أعمال شبكة الجيل الخامس.

كما تسلط هواوي الضوء على تأثير شبكة الجيل الخامس في مجالات أخرى تتجاوز قطاع الاتصالات، مع الإشارة إلى الاستخدامات الجديدة لشبكة الجيل الخامس، التي لا تقتصر على الواقع الافتراضي وممارسة الألعاب الإلكترونية على السحابة والروبوتات فحسب، وإنما تشمل المجالات الصناعية أيضاً.

وقال تشارلز يانج، رئيس هواوي الشرق الأوسط: "نسعى في هواوي لبناء عالمٍ ذكي متصل بالكامل. حين يفكر الناس في هواوي، فإن أول ما يخطر في بالهم هو الاتصالات؛ ورغم أننا نستثمر في مجالات الاتصالات طوال السنوات الثلاثين الماضية، لكن عملنا لا يقتصر على ذلك.

وبالتزامن مع معرض جايتكس الرئيسي، تقيم هواوي "يوم هواوي للابتكار في الشرق الأوسط" في 7 أكتوبر، المقبل وستتضمن الفعالية ثلاث جلسات للنقاش، وهي: مؤتمر حول إنشاء نظامٍ بيئي لشبكة الجيل الخامس بعنوان "الاستعداد لإطلاق شبكة الجيل الخامس"؛ ومؤتمر حول الذكاء الاصطناعي بعنوان "تقنيات الذكاء المتقدمة"؛ وحلقة نقاشية حول "يوم هواوي للمطور دبي 2019"، والذي يركز على بناء نظامٍ بيئي أفضل وأكثر شمولاً.

يشهد مؤتمر االنظام البيئي للجيل الخامس حضور منظمي القطاع وشركات الاتصالات والمحللين وأطراف مؤثرة أخرى في منظومة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ويتخلل النقاش دراسات نموذجية عالمية عن تقنية الجيل الخامس، والفرص اللامحدودة التي تنطوي عليها تقنية الجيل الخامس للأفراد والمجالات الصناعية في الشرق الأوسط على حدٍ سواء.

وسيركز مؤتمر الذكاء الاصطناعي على استخدام المؤسسات والحكومات عبر المنطقة أحدث تقنيات هواوي لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي. وسيلقي عملاء وشركاء هواوي الإقليميون سلسلة من المحاضرات من شأنها أن تعطي لمحةً للحضور عن المساعي الحثيثة لبناء أنظمة بيئية أكثر انفتاحاً وتعاونيةً واستدامةً لتمكين التحول الرقمي. كما ستشمل أجندة المؤتمر دراسات نموذجية لمشاريع إقليمية مذهلة تعمل المؤسسات في إطارها على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة محلياً.