الدفاع العراقية توضح حقيقة القبض على قائد القوة الجوية

ونفت الوزارة، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن يكون تم القبض على القائد العسكري، وأكدت أنه يمارس عمله بشكل طبيعي.
وقالت الوزارة في بيانها:
"الأنباء التي تم تناقلها في بعض وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمة أمين غير صحيحة".
وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن إصدار القضاء العراقي أمرا بالقبض على قائد القوة الجوية الفريق ركن أنور حمة أمين بتهم فساد.
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