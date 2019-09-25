دبي - بواسطة محمد فارس Algeo Graphing Calculator آلة حاسبة علمية لمشاكل الهندسة والرياضيات المعقدة © Tech World قدمت بواسطة

لطالما حدّقنا بمشكلة رياضية معقدة مع آلة حاسبة قياسية والتي كانت قوية في يوم من الأيام. لكن في أيامنا هذه ومع الأرقام المعقدة والمتغيرات الكثيرة جدًا، يصعب على أي شخص التعامل مع آلة حاسبة عادية أو حتى علمية. وهنا يأتي دور تطبيق الآلة الحاسبة Algeo Graphing Calculator والمتوفّرة حصرًا وبشكل مجاني وكامل لمستخدمي أندرويد.

حيث باختصار، تملأ آلة الحاسبة هذه الفراغات التي خلّفتها الآلة الحاسبة الافتراضية مع أندرويد، بحيث تأتي مع قائمة حسابات مثيرة للإعحاب.

ويمكن استخدامها كآلة حاسبة لحساب التفاضل والتكامل على سبيل المثال يمكن معها التالي:

حساب التمايز الرمزي.

حساب التكاملات.

حساب المعادلات.

حساب سلسلة تايلور.

وأكثر من ذلك بكثير.

كما ويمكن الاستعانة بها كحاسبة بيانية علمية ويمكن معها القيام بالتالي:

حساب المثلثات.

دعمها لحساب الراديان والدرجة.

اللوغارتيم.

حساب المتغيرات.

دعمها للترميز العلمي ولوظائف اندمجاية.

دعمها لحل المعادلات الخطية “س+ص”.

حساب القواسم المشتركة، وأكثر من ذلك بكثير.

كما ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بحيث يمكن الاستعانة بحاسبة Algeo Graphing Calculator كآلة حاسبة رسوم بيانية حرة.

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ويمكن معها القيام بالتالي:

تحليل الوظائف.

إنشاء جداول لانهائية من القيم لدالات.

البحث عن التقاطعات والجذور البيانات تلقائيًا.

دعم للتكبير والمشاركة وأكثر من ذلك.

أخيرًا، هذه الآلة الحاسبة وكما أشرنا سابقًا، متاحة للتحميل مجّانًا وبالكامل، على أن تدعم نسخة أندرويد 5.0 فأحدث. وأجدر بالإشارة، أن الحاسبة تدعم خيارات التخصيص، وعند هذه النقطة هناك عمليات شراء اختيارية.

تحميل تطبيق Algeo Graphing Calculator على نظام أندرويد.

التدوينة Algeo Graphing Calculator آلة حاسبة علمية لمشاكل الهندسة والرياضيات المعقدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.