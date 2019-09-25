دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي Bang & Olufsen تطلق المجموعة الموسمية: The Classic وThe Clash

© alqiyady Bang & Olufsen تطلق المجموعة الموسمية: The Classic وThe Clash

مجموعة موسمية جديدة من سماعات ومكبرات الصوت تتألق بألون متباينة تحمل توقيع Bang & Olufsen. أسمر هادئ، بنّي كلاسيكي واثق، ووردق متألق. ألوان منتقاة تتمازج بأناقة .. عصرية مثيرة، راقية وهادئة في الوقت نفسه. تتضمن المجموعة الجديدة:

© alqiyady Bang & Olufsen تطلق المجموعة الموسمية: The Classic وThe ClashBeoplay H9 - على قمة منتجات Bang & Olufsen، سماعات لاسلكية من Bang & Olufsen تتميز بأناقة عالية مع وسائد جلدية ناعمة. تجمع Beoplay H9 بين ميزة إلغاء الضوضاء والواجهة المبتكرة من الألمنيوم، وأدوات التحكم في الصوت، ومساعد الصوت المميز لـBang & Olufsen .. لا ضجيج، ولا شيء إلا موسيقى نقية وأداء يصل إلى 25 ساعة. الألوان الموسمية: الفاوانيا والكستناء.

© alqiyady Bang & Olufsen تطلق المجموعة الموسمية: The Classic وThe ClashBeoplay A1 - سماعات لاسلكية خفيفة الوزن داخل الأذن تتميز ببصمة صوتية ثرية معروفة عن Bang & Olufsen، في تصميم أنيق يناسب الحياة العصرية. ورغم خفة الوزن وأناقة التصميم، توفر السماعات طبقات خفيضة مميزة وصوتاً ديناميكياً غنياً يحتفظ بدقته ووضوحه. Beoplay A1 مصممة لتدهشك وتثير إعجابك، بمواد تقاوم الغبار والرذاذ. ألوانها الموسمية: لون زهرة الفاونيا. Beoplay A1 – سماعات بلوتوث جوالة بمعنى الكلمة، للمكالمات وسماع الموسيقى. بأداء يتجاوز فئتها وقوة تفوق حجمها، Beoplay 1 صنعت خصيصاً لمن يهتمون بجمال التصميم وتميّز الأداء أثناء تنقّلهم. الألوان الموسمية: الأسمر والكستنائي والفاوانيا. Beoplay P6 – مكبر صوت بلوتوث محمول. مصمم لتوفير تجربة صوتية غنية، وتغطية True360 ليضمن توزيعاً صوتياً متوازناً، لكل من يريد الاستمتاع في أرجاء منزله بأداء صوتي لطالما عرف عن

Bang & Olufsen. الألوان الموسمية: الكستنائي.

سعر التجزئة متوفر لمجموعة AW19 على النحو التالي:

Beoplay H9: 2,170 درهماً

Beoplay E6: 1,300 درهماً

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Beoplay A1: 1,080درهماً

Beoplay P6: 1,730 درهماً

للتواصل ولمزيد من المعلومات:

سيان دونوفان، مدير العلاقات العامة

البريد الإلكتروني: [email protected]

هاتف: 971509274234+

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