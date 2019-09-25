دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا تطبيق جيميل يأتي بالوضع المُظلم لمستخدمي أندرويد و iOS

© Tech World قدمت بواسطة رسميًا تطبيق جيميل يأتي بالوضع المُظلم لمستخدمي أندرويد و iOS

عندما أعلنت جوجل عن إتاحة إصدار أندرويد 10 بنسخته الكاملة والنهائية، كان مُحبي الوضع المظلم مختلفين قليلًا حول معرفة العديد من التطبيقات التي لا تزال لا تدعم الوضع المظلم. حيث كان كلٍ من تطبيق بحث جوجل وتطبيق جوجل بلاي والخرائط وكذلك جيميل ما زالت بيضاء.

الآن، تطبيق البريد جيميل قد حصل أخيرًا على الوضع المظلم بشكل كامل، ولجميع مستخدمي نظامي تشغيل أندرويد و iOS.

حيث قبل أن تأتي النظرة الحقيقية والكاملة للوضع المظلم لجيميل، كان يدعم فقط واجهة الاعدادات والويدجت الخاص به، وكذلك شاشة البداية. أما الآن، فقد أصبح الوضع المُظلم متاح على التطبيق بشكل كامل. من جانبه هذا التحديث وكما أشارت جوجل يأتي من جهة الخادم، وقد حمل رقم إصدار Gmail v2019.08.18.267. كذلك، سيكون بإمكان المستخدمين تخصيص الوضع المظلم في جيميل.

فعلى سبيل المثال تطبيق الوضع المظلم بناءًا على سمة النظام أو تطبيق الوضع تلقائيًا في أوقات معينة واكثر.

أخيرًا، أشارت جوجل أن التحديث سيصل المستخدمين من اليوم، على أن يستغرق نحو أسبوعين أو أكثر بقليل ليكون متاح للجميع.

Advertisements

وكما أشرنا سابقًا، هو متاح من جهة الخادم، لذلك لا تحتاج إلى تحميل التحديث، ولكن يُفضّل دائمًا تحميل أحدث إصدار من أي تطبيق إن وُجد، ويقع نفس الأمر على جيميل.

المصدر:

Google

التدوينة رسميًا تطبيق جيميل يأتي بالوضع المظلم لمستخدمي أندرويد و iOS ظهرت أولاً على عالم التقنية.