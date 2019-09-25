شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 6 لاجئين سوريين وإصابة 30 آخرين أثناء ترحيلهم من تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 6 لاجئين سوريين وإصابة 30 آخرين بينهم نساء وأطفال، بعد أن انقلبت مركبة عسكرية تابعة للقوات التركية كانت فى طريقها لترحيلهم عبر المنافذ الحدودية إلى بلادهم.
وأشار المرصد (مقره لندن)، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن الحادث وقع فى منطقة الريحانية جنوبى تركيا.
كانت السلطات التركية، قد أطلقت فى وقت سابق، حملة تستهدف المقيمين بشكل غير قانوني، واعتقلت الآلاف، وأجبرت عددًا من السوريين على العودة إلى بلادهم رغمًا عن إرادتهم.
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