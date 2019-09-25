شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الاماراتى يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الاماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فاكى محمد، سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية وتنمية أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وأفادت وكالة الأنباء الاماراتية، اليوم الأربعاء، إن الشيخ عبدالله بن زايد التقى مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك ،وأنهما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصا تطورات الأوضاع فى ليبيا.

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وأكد وزير الخارجية الإماراتى، حرص بلاده على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقى فى المجالات كافة.

من جهته أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى بدور دولة الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقى، مؤكدا حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك.