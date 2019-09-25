شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشاباك السابق يقتحم الأقصى بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس جهاز الشاباك السابق "آفى ديختر"، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن ديختر اقتحم المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وقام بجولة فى ساحات المسجد الأقصى بحراسة من شرطة وضباط الاحتلال والقوات الخاصة وبمشاركة عشرات المستوطنين.

وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة و5 مغلقة، المفتوحة هي: باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالى للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربى للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذى صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

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أما الأبواب المغلقة فهي: الباب الثلاثى والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات فى السور الجنوبى والسور الشرقى للأقصى.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل جنوب الضفة الغربية، ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما التقسيم المكانى فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين.