شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يشيد بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القوية التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تطور كبير على المستويات كافة.

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جاء ذلك، خلال حضور وزير الخارجية البحرينى، لحفل الاستقبال الذى أقامه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقادة ورؤساء وفود دول العالم المشاركين فى الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

ونوه الوزير البحرينى، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الملموسة فى دعم مساعى المجتمع الدولى الرامية لمواجهة التهديدات والتحديات التى تواجه دول العالم ومن أجل ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.