الأمم المتحدة : مقتل 22 مدنيا في غارات جوية بمحافظتين في اليمن

اليمن / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، مقتل 22 مدنيا خلال اليومين الماضيين، بغارات جوية بمحافظتين في اليمن.

جاء ذلك في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي.

وأوضح البيان أنه "قتل 22 مدنيا في غارات جوية منفصلة في اليومين الماضيين، حيث وقع الحادث الأول يوم الإثنين في منطقة السواد بمحافظة عمران (شمال) عندما أصابت الغارات مسجدا ؛ وقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال من نفس العائلة".

وأضاف البيان أنه "قُتل 15 مدنيا وأصيب 15 آخرون، الثلاثاء، عندما ضربت غارات جوية منزلا في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع".

وأضافت غراندي في البيان "نشارك خالص تعازينا مع أسر القتلى والجرحى..أن تحدث هذه المآسي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما يجتمع قادة العالم لتعزيز السلام والأمن ، فإن ذلك أمر مقلق للغاية".

وتابع البيان "أفاد شركاء الحماية أن أكثر من 700 مدني قتلوا وجرح 1600 خلال عام 2019 نتيجة للنزاع".

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وشدد البيان على أن "هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الجميع إيجاد طرق لإنهاء هذه الحرب الرهيبة".

وفي الوقت الذي لم يشر البيان إلى المتسبب بالقصف الجوي، اتهم الحوثيون الثلاثاء، التحالف العربي بقتل 16 مدنيا في محافظة الضالع، بعد يوم من اتهام مماثل بقتل 7 مدنيين في محافظة عمران.

ولم يصدر حتى اليوم تعليق من قبل التحالف العربي حول ما أوردته الجماعة، لكنه سبق أن أصدر بيانات تؤكد التزامه بتجنب استهداف المدنيين.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.