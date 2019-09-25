إسرائيل تعتقل وزير القدس الفلسطيني من منزله

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
اعتقلت قوات من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، صباح الأربعاء، وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي.
وقالت وزارة شؤون القدس في تصريح مقتضب وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة كبيرة من مخابرات وشرطة الاحتلال داهمت منزل وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وقامت بتفتيش المنزل قبل اعتقال الوزير".
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال الهدمي في غضون 3 أشهر.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت من إجراءاتها ضد النشاطات الفلسطينية في القدس منذ اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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