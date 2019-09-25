الان تتابع تويتر يطلق ميزة جديدة لمستخدمي IOS تعرفوا عليها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
بدأ “تويتر” في إطلاق ميزة جديدة لمستخدميه وهي “تحديد التغريدات المفضلة”، وذلك عن طريق عمل قائمة تحتوي على أشخاص تتابعهم، أو اشتراكات، حيث يمكن الآن متابعة تغريداتهم مباشرة على “التايم لاين” الخاص بالمستخدم بشكل مباشر.
كانت هذه الميزة مقتصرة على مجموعة مختارة من الأشخاص ولكن قام “تويتر” بنشرها لجميع مستخدمي iOS، ويؤكد “تويتر أن هذه الميزة ستستهل على المستخدمين تصفح المنصة بكل سهولة ويسر.
ويمكن لمستخدمي “تويتر “على منصة iOS تعديل الصفحات التي يريدون أن تظهر على التايم لاين أولا من خلال الضغط على صورة الملف الشخصي، ثم في قائمة الصفحة الرئيسية تحديد “قوائم”، وأسفل كلمة “Pinned” يجب تغيير القوائم الخاصه بالمستخدم.
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