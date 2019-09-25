باحثون يطورون جهاز أشعة ضخم يكشف أمراض الدماغ

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

جهاز

كتب متابعات_الخليج 365

يطور باحثون فرنسيون ما يقولون إنه أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم، سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش، ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق.



وقال نيكولاس بولان، المدير العلمي لهذا المشروع: "قد نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وبالتالي نراقبه بصورة أدق".

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ويشمل جهاز الأشعة الجديد، الذي يطوره الباحثون الفرنسيون، مغناطيساً كبيراً جديداً أسطواني الشكل، لكنه أثقل بكثير من تلك الأجهزة المستخدمة حالياً.

ويبلغ طول المغناطيس العملاق 5 أمتار، وقطره 5 أمتار أيضاً، ويبلغ وزنه 130 طناً مترياً، وهو وزن حوت أزرق.

وأضاف بولان أن المشروع سيسمح أيضاً للعلماء "بفهم أفضل للدماغ، وكيفية عمله، وبدراسة خصائص أمور مرتبطة بالجنس البشري، مثل الموسيقى والرياضيات واللغة".