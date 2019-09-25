رئيس وزراء باكستان يكشف ما طلبه منه ولي العهد السعودي بعد قصف "أرامكو"

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© REUTERS / JONATHAN ERNST
وأضاف: "لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني أمس".
وتابع: "كما تباحثنا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا كان بإمكاننا تخفيف حدة توتر الوضع وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد".
وذكر رئيس الوزراء الباكستاني أنه نقل هذا السؤال لروحاني، مضيفا: "نعم، نفعل كل ما بوسعنا، وهذه العملية مستمرة ولا أستطيع الكشف عن أكثر مما قلت".
وعقد خان، مساء الاثنين، لقاء مع روحاني، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، وذلك بعد أن أجرى محادثات مع ترامب.
وانطلقت أعمال الجمعية العامة الأممية، أمس الثلاثاء، تزامنا مع توتر كبير في منطقة الخليج بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها، خاصة السعودية وإسرائيل، من جهة أخرى، لاسيما بعد الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" النفطية يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، والذي أسفر عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.
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