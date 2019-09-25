دوريات أميركية تركية مشتركة شمال شرقي سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أربع مدرعات عبرت الحدود للانضمام إلى القوات الأميركية.

وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة، فيما عبرت 4 مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأميركية في سوريا، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق، الشهر الماضي، لإقامة منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية، شرقي نهر الفرات، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتم تسيير أول دورية من هذا النوع في الثامن من سبتمبر.

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وترى الولايات المتحدة في وحدات حماية الشعب الكردية حليفا لها في معركتها ضد تنظيم داعش.

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لكن أنقرة تعتبر الفصيل الكردي مجموعة "إرهابية" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية عام 1984.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة "إرهابية". وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا بإطلاق عملية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال السبت إنه تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية لتنفيذ عملية أحادية الجانب في سوريا، في حال لم يتحقق تقدم كاف باتجاه إقامة المنطقة الآمنة، بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونفذت تركيا عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا عام 2016، ثم ضد وحدات حماية الشعب في 2018.