مصر ترسل الحزمة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية إرسال الحزمة الثانية من المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، في إطار علاقات الأخوة والتعاون، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للخطوات التي يتخذها السودان لتنفيذ استحقاقات عملية بناء مؤسسات المرحلة الانتقالية، وعلى ضوء الحرص المصري على تحقيق الاستقرار في السودان الشقيق.

ذكر بيان للوزارة، الثلاثاء، أنه تم استقبال المساعدات في ساحة الحرية وسط العاصمة السودانية الخرطوم من قبل عدد من المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم كل من محمد السناري مصطفى، المفوض العام لمفوضية العون الإنساني السودانية، والرشيد سعيد، المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين بقوى الحرية والتغيير، إلى جانب قيادات من وزارتيّ الدفاع والخارجية، والهلال الأحمر السوداني.

وحظيت مراسم الاستقبال بترحاب شعبي كبير، وألقى السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، كلمة أكد فيها دعم مصر حكومةً وشعباً للسودان الشقيق وتأييدها لأهداف وآمال الشعب السوداني وتطلعات ثورته، حتى يتبوأ السودان المكانة الدولية والسياسية والاقتصادية التي يستحقها، والتي تتناسب مع إمكانياته الطبيعية والبشرية.

من جهته، ألقى المفوض العام لمفوضية العون الإنساني كلمة أعرب فيها في شكره لمصر على جهودها الحثيثة لدعم الشعب السوداني على كافة المستويات.