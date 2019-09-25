مصر.. القبض على هولندي وتركي بشبهة "التجسس"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty عناصر أمنية مصرية ـ أرشيفية

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وذكرت مصادر أمنية أن بيتر باص هارون، هولندي الجنسية، وبيرات بيرتان أودجان الذي يحمل الجنسية التركية ألقي القبض عليهما بعد معلومات تفيد بقيامهما بتصوير ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة عن طريق طائرة درون إضافة إلى تصوير الارتكازات الأمنية.

وأصافت المصادر أن بيتر دخل مصر يوم 14 سبتمبر الجاري وأقام بفندق أوزوريس بوسط القاهرة وتم ضبطه أثناء قيامه برصد وتصوير منطقة ميدان التحرير والشوارع المحيطة به باستخدام طائرة درون لنقل التظاهرات لصالح إحدى الجهات خارج البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن المصور التركي أودجان ألقي القبض عليه خلال تواجده في ميدان التحرير أثناء محاولته تصوير الارتكازات الأمنية وكان دخل البلاد يوم 22 سبتمبر الجاري.