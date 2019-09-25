شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يبحث مع نظيره السعودى العلاقات الثنائية بين البلدين وزيارة بوتين للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، لقاء مع نظيره السعودى إبراهيم العساف، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما مع التركيز على زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين المقبلة للمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها، نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية فى جدول الأعمال الروسى- السعودى مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسى فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية".

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جدير بالذكر، أن العلاقات بين موسكو والرياض شهدت تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضى والجارى، ويؤكد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

وكان وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، قد أعلن فى وقت سابق أنه من المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.