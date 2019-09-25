شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار نسبيا فى البحرين والسعودية.. وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الأربعاء ، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم سيكون رطب مع فرصة لتشكيل ضباب فى بعض المناطق وحار نسبيا خلال النهار،و درجة الحرارة العظمى 38 م الصغرى 29 م.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتدنى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، الجوف، الحدود الشمالية)، فى حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على جنوب وغرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوّن الضباب خلال الليل و ساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية، وتصل العظمى 42 درجة.

الإمارات

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يتوقع المركز الوطنى للأرصاد، انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة، وذلك مع تعامد الشمس على خط الاستواء، والاتجاه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدى.

ويتوقع المركز الوطنى أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً، وستكون درجة الحرارة فى أبو ظبى العظمى 37م ودبى 38م.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يكون الطقس حار نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة .

وليلًا سيكون حار نسبيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة، وتصل العظمى إلى 43 م.