قطر تحذر من حرب في الخليج

دبي - بواسطة محمد فارس © Sputnik الدوحة عاصمة قطرقطر تحذر من حرب في الخليج

قال أحمد بن عبد الله المحمود، رئيس مجلس الشورى القطري (البرلمان)، إن بلاده تشعر بالقلق، وتخشى من اندلاع حرب في منطقة الخليج.

وأضاف المحمود في كلمة أمام اجتماع رؤساء البرلمانات في منطقة أوراسيا، المنعقد في مدينة نور سلطان بكازاخستان: "تعرب دولة قطر عن القلق العميق إزاء تصاعد التوتر في منطقة الخليج. لا نريد أن يؤدي هذا التوتر، إلى نزاع مسلح، لأن العالم لم يعد قادرا على تحمل مواجهة جديدة في هذه المنطقة. نحث بشدة على ضبط النفس وكبح العواطف، والابتعاد عن أي نوع من التدخل العسكري".

وأكد المسؤول القطري أن "أي خلافات يجب أن تحل عن طريق الحوار والتمسك بمبادئ القانون الدولي، وإلا في حال العكس، سيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في المنطقة".

وتعرضت السعودية يوم 14 سبتمبر لهجوم بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ، واستهدف منشأتين نفطيتين في بقيق وهجرة خريص، شرقي المملكة.

Advertisements

ولم تسفر الهجمات عن سقوط ضحايا بشرية في الموقعين، غير أنها تسببت في اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسيمة، نتج عنها انخفاض الإنتاج السعودي من الخام إلى النصف، بواقع 5.7 مليون برميل يوميا.

وأعلن الحوثيون تحملهم مسؤولية الهجوم، ولكن بعض الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، تتهم إيران بالوقوف خلف الهجوم.

المصدر: نوفوستي