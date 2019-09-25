مستشفى الملك فهد يعيد الحركة لمريضة بجدة

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هيفاء الأمير
نجح مستشفى الملك فهد في جدة من اعادة الحركة لمريضة في العقد الرابع كانت تعاني صداع متكرر و اضطرابات عصبية وضعف حركي بالشق الأيمن للجسم وتغيرات بدرجة الوعي حتى أصبحت غير قادرة على الحركة .
حيث نُقلت المريضة إلى مستشفى الملك فهد بعد أن وصلت الحالة المرضية إلى مرحلة متقدمة ، و بعد إجراء الفحوصات اللازمة و الصور الإشعاعية للدماغ تبين وجود ورم سحائي دماغي كبير أيسر ضاغط على الأنسجة العصبية و الدموية و الدماغية و يتطلب تدخل جراحي على الفور و بالفعل تم نقلها إلى غرفة العمليات تحت إشراف فريق طبي متخصص في وحدة جراحة المخ و الأعصاب ( مكون من الدكتورة تغريد السناني و الدكتور يولا فارس بالإضافة إلى الدكتورة فهدة اليامي ) ، و نجح الفريق الطبي في عمل جراحي متميز عن طريق مدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة و أجهزة محددة لمثل هذه العمليات عبر استعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ و الأعصاب و تم بحمد الله و توفيقه من استئصال الورم بشكل كامل دون مضاعفات .
و بعد العملية تم تحويلها إلى الأقسام الداخلية لمتابعة حالتها ، حيث لوحظ بشكل تدريجي من تحريك أطرافها و قدرة على التجاوب مع برنامج العلاج الطبيعي و التأهيلي و الذين أكدوا عودة الأطراف للحركة بشكل كامل ولله الحمد .
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