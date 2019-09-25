شينزو آبي: هجمات #أرامكو جريمة خسيسة تخل بالاقتصاد العالمي

صحيفة الخليج الالكترونية قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن هجمات 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي النفط السعوديتين “جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة”. وعبر رئيس الوزراء الياباني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات “ترتكز على الحكمة”.

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