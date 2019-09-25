حمد الحمد يكشف عن كتابة الجديد “الكويت والزلفي من السيف إلى النفود نجاحات وروايت منسية”

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – علي عبدالرحمن الطريقي : صدر حديثا عن دار جداول في بيروت كتاب “الكويت والزلفي” من السيف إلى النفود نجاحات وروايت منسية، الجزء الثالث، للباحث الكاتب حمد بن عبدالمحسن الحمد.

يذكر بأن ‏الكتاب متوفر في معرض الكويت الدولي للكتاب. ويتوفر حاليا في بيروت.

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