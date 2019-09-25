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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت “الجمارك السعودية”، عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11.4 مليون سيجارة.
وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ«#منفذ_البطحاء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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