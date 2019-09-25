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إحباط تهريب 26 ألف زجاجة خمر و11 مليون سيجارة بـ«#منفذ_البطحاء»

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت “الجمارك ”، عن إحباطها تهريب أكثر من 26 ألف زجاجة خمر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من السجائر بلغت 11.4 مليون سيجارة.

وأوضحت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن تلك الممنوعات أُحبِطتْ في منفذ البطحاء، وعُثر على تلك الممنوعات مُخبأة داخل شاحنتين.

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