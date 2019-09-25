شكرا لقرائتكم خبر عن 1842 ناخباً خارج الإمارات أدلوا بأصواتهم فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أول من أمس عمليات التصويت خارج الدولة التى شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة فى مختلف دول العالم بعد أن استقبلت الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة، والذين حرصوا على المشاركة فى التصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى.

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وحسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية، شهدت عمليات التصويت خارج الدولة مشاركة 1842ناخباً وناخبة فى جميع المراكز الانتخابية، إذ تمت العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

وكانت عملية التصويت خارج الدولة بدأت وحسب الجدول الزمنى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 يوم 22 سبتمبر 2019، حيث انطلقت من مدينة ويلنجتون فى نيوزيلندا لتنتهى فى مدينة لوس أنجليس الأمريكية والتى شهدت حضور آخر الناخبين لمراكز الاقتراع خارج الدولة، وأغلقت صناديق الاقتراع فى تمام السادسة من التوقيت المحلى للمدينة.