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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى مبادرة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى فى دبي، التى أطلقت إصداراً يعد الأول من نوعه فى هذا التخصص يتولى تقدير مواقيت الصلاة والصيام لرواد محطة الفضاء الدولية، وقال الموقع إن هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى يتزود بتوجيهات للصوم والصلاة فى محطة الفضاء الدولية.
و بحسب موقع مجلة "سوارجيا" الهندية، سيشهد المنصورى خلال تواجده فى الفضاء شروق الشمس وغروبها 16 مرة فى اليوم، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد مواعيد أوقات الصلاة، إلا أنه، وبغية تسهيل المهمة، أشارت التوجيهات للمنصورى بوجوب الصلاة تبعاً لما يوافق أوقات الصلاة مع مكة المكرمة، قبلة المسلمين فى العالم.
ونظراً إلى أن أداء الصلاة بحدّ ذاته يشكل تحدياً آخر للمنصورى الذى يتعين عليه الاتجاه ناحية القبلة، وهو أمر شاق ضمن بيئة الفضاء معدومة الجاذبية، لذا فقد نصت الإرشادات بوجوب مواجهة كوكب الأرض أثناء الصلاة.
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