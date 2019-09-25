دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Xiaomi Redmi K20 Pro: أفضل هاتف مقابل السعر؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Redmi التابعة لشركة شاومي الصينية عن هاتفها الرائد Redmi K20 Pro في شهر يونيو الماضي، وأهم ما يميز هذا الهاتف هو سعره المعقول والمنافس مقارنةً بالمواصفات والمزايا الموجودة به، حيث أنه من غير المعتاد أن نرى هاتف من فئة الهواتف الرائدة بمثل هذا السعر وهذه الوظائف القوية.

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إليكم مراجعة للهاتف الذكي Redmi K20 Pro:

داخل الصندوق

يضم صندوق الهاتف هاتف Redmi K20 Pro مع كابل من نوع USB-C ومقبس بقوة 18 واط، هذا وبالإضافة إلى طبقة لحماية الشاشة وغطاء خلفي ممتاز مصنع من البلاستيك.

التصميم

يقدم هاتف Redmi K20 Pro مميزات رائعة داخل تصميم أنيق ومتين مع هيكل مصنع من الألمنيوم وطبقة من الزجاج من نوع Gorilla Glass 5 من الأمام والخلف. ويأتي الهاتف بوزن 191 جرام وأبعاد 156.7 × 74.3 × 8.8 ملم.

يظهر الهاتف بشكل منحني من الجهة الخلفية مع شاشة مسطحة من الأمام والتي تعتبر خالية تمامًا من النتوء إذ أن الهاتف يضم آلية الكاميرا الأمامية المنزلقة والتي تنزلق من الأعلى. ولقد أضافت شركة شاومي لمسة أنيقة مع الكاميرا المنزلقة وهي ضوء LED يظهر عند انزلاق الكاميرا من الأعلى.

من الأسفل، يضم الهاتف منفذ USB-C مع السماعات الخارجية وفتحة إدخال شرائح SIM، في حين من الأعلى يوجد مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس، ومن الجانب الأيمن ستجد زر الطاقة وأزرار التحكم في الصوت.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأحمر والأزرق.

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الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED بحجم 6.39 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 403 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9، وتغطي الشاشة 86.1% من هيكل الجهاز. كما تضم أيضًا شاشة الهاتف مستشعر بصمة الأصبع من تحتها لفتح قفل الهاتف بسهولة.

تعتبر شاشة الهاتف ممتازة من ناحية الألوان فهي تدعم 16 مليون لون، كما أن عمق اللون الأسود يظهر بشكل رائع للغاية، كما أن مستوى الإضاءة حتى مع الوضعية التلقائية يصل إلى 646 nits مما يعني أنه يمكن استخدام الشاشة تحت أشعة الشمس بدون أي صعوبات.

وعلاوةً على ذلك، تدعم هذه الشاشة تقنية الـ HDR10 والـ DCI-P3، كما أنه يمكن تفعيل وظيفة Ambient Display عبر الإعدادات الخاصة بالشاشة.

الكاميرا

توفر كاميرا هاتف Redmi K20 Pro إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، مع كاميرا مكبرة حتى ضعفين بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، كل هذا إلى جانب فلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرا الرئيسية التثبيت التلقائي ثنائي الليزر للصور، كما تدعم الكاميرا الثانوية التركيز التلقائي ثنائي الليزر مع التقريب البصري حتى ضعفين، والغريب في الأمر هو أن الكاميرا تتحول من كاميرا تقريب بصري إلى تقريب رقمي عند استخدامها مع مقاطع الفيديو. أما عن الكاميرا الثالثة، فهي تدعم المثبت الرقمي والذي يتيح لك تصوير الفيديو بدقة 4K مع 60 إطار بالثانية.

يوجد أيضًا دعم لخاصية بانوراما وHDR والبورتريه والوظائف الجمالية بالذكاء الاصطناعي مع إعداد الكاميرا الخلفي.

أما عن تصوير الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30/60 إطار بالثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 30/120/240 إطار بالثانية، أو 1080 بكسل بمعدل 960 إطار بالثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، وهي تدعم الـ HDR وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 855 ثماني النواة من كوالكوم مع دقة تصنيع 7 نانومتر (1×2.84 جيجاهرتز لنواة Kryo 485 و 3×2.42 جيجاهرتز لنواة Kryo 485 و 4×1.78 جيجاهرتز لنواة Kryo 485)، هذا وبالإضافة إلى معالج رسومات Kryo 485.

يوفر المعالج أداء قوي وسريع مع الألعاب أو المهام اليومية بكل سهولة، فهو يعتبر هاتف مناسب لهواة الألعاب بالنظر إلى أن معالج الرسومات يعمل بشكل محترف.

يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 6 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 128 جيجابايت، أو 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت، ولا يوجد إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم MIUI 10 الخاصة بـ شاومي، كما انه يدعم كل من Wi-Fi 802.11 وBluetooth 5.0 وGPS وNFC وRadio FM.

البطارية

يأتي الهاتف ببطارية قوية غير قابلة للإزالة بسعة 4000 مللي أمبير والتي تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 4+ بقوة 27 واط. وتستمر بطارية الهاتف في العمل حتى 12 ساعة من تصفح الإنترنت أو 13 ساعة من مشاهدة الفيديوهات أو 75 ساعة من تشغيل الموسيقى.

السعر

يبدأ سعر هاتف Redmi K20 Pro من 435 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Xiaomi Redmi K20 Pro: أفضل هاتف مقابل السعر؟ ظهر على التقنية بلا حدود.