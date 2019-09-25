شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة العيد الوطنى للسعودية.. الرحالة العنزى يطلق مبادرة "فرحة وطن" من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع حب الوطن الرحالة السعودى محمد بن راضى العنزى إلى إطلاق مبادرة بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 أسماها "فرحة وطن"، قام خلالها بجولة على دراجته النارية إلى أكثر من 30 دولة آسيوية وأوروبية، رافعًا العلم السعودى طوال هذه الرحلة التى استغرقت شهرًا ونصف الشهر.



الرحالة عنزى

وقال العنزى فى تصريح لوكالة الأنباء السعودية: " هذه المبادرة هى جهد شخصى دفعنى إليها حبى للوطن، حيث قررت فى عيد الأضحى الماضى القيام بجولة فى آسيا وأوروبا، أهدف من خلالها إرسال رسالة لشعوب هذه البلدان التى زرتها عن جهود المملكة ومكانتها فى نفوس أبنائها، وانتهت هذه الرحلة يوم أمس فى حفل الاستقبال الذى أقامته سفارة المملكة فى فرنسا احتفاءً باليوم الوطنى الـ 89، وسأعود أدراجى من خلال الدول التى مررت بها أثناء رحلتى حتى أصل إلى المملكة بإذن الله تعالى".

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وأضاف : " تم استقبالى فى جميع هذه البلدان بالحفاوة والتكريم من قبل شعوب هذه الدول عند رؤيتهم للعلم السعودي، مشيدين بالتقدم الملحوظ الذى تشهده المملكة فى جميع الأصعدة، وبالرؤية الطموحة لسموّ ولى العهد.



باريس

وبهذه المناسبة، قدم العنزى أسمى آيات التهانى والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللشعب السعودى بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.