زى النهاردة.. الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سبتمبر 1962، تم الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية، بعد انتهاء حرب إبادة خاضها المستعمر الفرنسى ضد الجزائريين. وقـد انـتـهـت هـذه الـحـرب بـاتـفـاقيات "ايـفـيـان" بـيـن الـحـكـومـة الـمـؤقـتـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة وفـرنـسـا وبـمـقـتـضـاها تحقق اسـتـقـلال الـجـزائـر عـلـى أسـاس احـتـرام وحـدته الـتـرابـيـة والـشـعـبـيـة. Advertisements بـعـد الاتـفـاق عـلـى وقـف إطـلاق الـنـار فـى 19 مـارس 1962، تـكـونـت هـيـئـة تـنـفـيـذيـة مـؤقـتـة بـمـوافـقـة الـطـرفـيـن الـجـزائـرى والـفـرنـسـى بـرئـاسـة عـبـد الـرحـمـن فـارس لـتـشـرف عـلـى تـسـيـيـر أمـور الـبـلاد ريـثـمـا تـتـكـون الـحـكـومـة الـوطـنـيـة لـتـحـل مـحـل الـسـلـطـات الـفـرنـسـيـة، وحـددت اتـفـاقـيـات ايـفـيـان مـدة صـلاحـيـاتـهـا بـأقـل مـن أربـعـة أشـهـر. وفـي هـذه الـمـدة واصـلـت جـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـى نـشـاطـهـا لـلـقـضـاء عـلـى مـنـظـمـة الـجـيـش الـسـرى الإرهـابـيـة وفـى 1962 عـقـد الـمـجـلـس الوطنى لـلـثـورة الـجـزائـريـة " C.N.R.A " مـؤتـمـرا عـامـا ضـم أعـضـاء الـحـكـومـة الـمـؤقـتـة والـقـيـادة الـعـامـة لـجـيـش الـتـحـريـر الـوطـنـى وقـادة الـولايـات الـسـت، وانتـهـى بـوضـع بـرنـامـج طـرابـلـس الـخـاص بـمـسـتـقـبـل الـجـزائـر الـمـسـتـقـلـة كـمـا تـم فـيـه تـكـويـن الـمـكـتـب الـسـيـاسـى لـجـبـهـة الـتـحـريـر الـوطـنـي. وفـي نـهـايـة سـبـتـمـبـر 1962، أقـدمـت الـحـكـومـة الـجـديـدة عـلـى تـعـيـيـن الـمـرشـحـيـن لـلـمـجـلـس الـوطـنـى الـتـأسـيـسـى وكـان عـددهـم 196 نـائـبـا وفـى أول اجـتـمـاع لـه أعـلـن عـن قـيـام الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة فـى 26 سـبـتـمـبـر 1962، وانتـهـت مـهـمـة الـهـيـئـة الـتـنـفـيـذيـة الـمـؤقـتـة وحـلـت مـحـلـهـا حـكـومـة الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة مـنـتـهـجـة الـنـهـج الاشـتـراكـى.

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