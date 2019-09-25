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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن "الوزيران ناقشا القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال الروسي السعودي مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة".
© Sputnik . Alexei Kudenko
يذكر أن زيارة بوتين للرياض مقررة في أكتوبر / تشرين الأول.
وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
ومن المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، وفقا لما أعلنه وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يبحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية بين البلدين وزيارة بوتين للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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