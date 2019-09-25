شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن تقديم مساعدات إلى الروهينجا بقيمة 10 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مساعدات إلى الروهينجا بقيمة 10 ملايين دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إثر ترأس وفد المملكة المشارك فى الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى نيويورك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن تقديم مساعدات إلى الروهينجا بقيمة 10 ملايين دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.