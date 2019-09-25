أبل تطلق إصداراتها الجديدة من iOS 13.1 وiPadOS

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أصدرت شركة أبل إصدارها iOS 13، وذلك مع إصدار iPadOS قبل أيام، وقررت الشركة إصدارها الجديد iOS 13.1 لأول مرة في 30 سبتمبر.



وقفزت شركة آبل لمراجعة الإصدار بعد فترة وجيزة من إطلاق نظام iOS 13، حيث لاحظ بعض الأشخاص مشكلات في iOS 13، لذلك يمكن أن يساعد التحديث في التخلص من المشكلات قبل إتاحة الفرصة للمستخدمين لتقديم الشكاوى، ومرة أخرى حصلت الشركة على الكثير في الأسابيع المقبلة مع إطلاق TV+ وApple Arcade.

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ويبدو أن إصدار iOS 13.1 يطبق الميزات التي لم تكن جاهزة تمامًا للإطلاق مع 13.0 حيث يحصل المزيد من الأشخاص على iPhone 11، ويقوم التحديث بإستعادة "الأتمتة" ضمن اختصارات، ويعيد خيار المشاركة ETA للمستخدم مع الأصدقاء في Maps، ويتضمن مجموعة من الإضافات الإضافية مثل أيقونات HomeKit ومؤشر AirPods الجديد، كما ستتحسن AirDrop.

وفي الوقت نفسه، ينتج عن iPadOS بعض التغييرات الرئيسية المصممة لتقديم المزيد من الميزات الخاصة بـ iPad أو باختصار يمنح أجهزة أبل اللوحية باهظة الثمن تجربة iOS أفضل.

ويتضمن الإصدار الجديد رموز تطبيقات أصغر وعناصر واجهة مستخدم مثبتة، ومهام متعددة محسنة مع ميزة Slide Over الجديدة وعرض تقسيم وظيفي أكثر، وهناك أيضًا تصفح أفضل وتحسينات بالقلم.