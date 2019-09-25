روسيا وإيران وتركيا يواقون على المشاركة في الاجتماع الأول للدستورية السورية

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".

وعقد وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا الدول الضامنة لـ"صيغة أستانا" اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يتبع...