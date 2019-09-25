سفارة السعودية بالمغرب تحتفل بالعيد الوطني









اسماء السيد - الرباط: أعلن سفير المملكة العربية السعودية في المغرب عبد الله بن سعد الغريري، مساء الإثنين بالرباط، أن تطوير العلاقات المغربية- السعودية يخدم مصالحهما المشتركة، ويعزز الدور الطلائعي للبلدين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وفي العالم.

وأشاد السفير الغريري، في حفل نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين بمقر السفارة السعودية بالرباط، بقوة الروابط التاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي المملكتين، وبمتانة العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وأشار الغريري، خلال هذا الحفل، الذي تميز حضور رئيسي مجلس النواب والمستشارين، الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، ومحمد أوجار وزير العدل ومصطفى الخلفي الوزير المكلف العلاقات مع البرلمانوانس الدكالي، وزير الصحة والحسن الداودي وزير الشؤون العامة للحكومة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة( وزير دولة) في الاستثمارات الخارجية ، وفاطنة الكحيل كاتبة الدولة في الإسكان، وجميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة الصناعة التقليدية.

واشار السفير الغريري أن السعودية تعرف فترة "زاهية" من تاريخها الحديث، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مبرزا أن هذه الفترة تتميز على الخصوص بتخطيط استراتيجي بعيد المدى وبتغييرات شاملة تطمح إلى الارتقاء بالاقتصاد السعودي وتعزيز انفتاحه وتنافسيته.

كما اعتبر الدبلوماسي السعودي أن الاحتفال باليوم الوطني لبلاده مناسبة لإبراز الانجازات "الملموسة" التي حققتها المملكة، مشيرا إلى عدد من المشاريع الكبرى كتوسعة المسجد الحرام ورؤية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع ركائز الاقتصاد ومشروع مدينة "نيوم" التي تم تصميمها لتكون إحدى أهم العواصم العالمية في العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

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